Эксперт прокомментировал заявление Кудрина о потребкредитовании

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Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о потребительском кредитовании.
Эксперт прокомментировал заявление Кудрина о потребкредитовании
  • РИА Новости

«Стоит отметить, что основным драйвером роста на рынке кредитования сегодня являются не ипотека и автокредитование, а именно необеспеченные кредиты, когда средства выдаются гражданам без залога», — сказал Ордов.

По его мнению, банкам гораздо выгоднее выдавать потребкредиты, чем кредитовать реальных участников экономики.

Ранее, как передавал «Интерфакс», Кудрин заявил, что рост потребительского кредитования связан не только с увеличением закредитованности россиян или рефинансированием имеющихся долгов, но и с ростом количества граждан, которые берут в долг впервые, и «пузыря» на этом рынке нет.

1 июля замминистра финансов России Алексей Моисеев сказал, что долговая нагрузка россиян переходит критический уровень.

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