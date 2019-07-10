Эксперт прокомментировал заявление Кудрина о потребкредитовании

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о потребительском кредитовании.

«Стоит отметить, что основным драйвером роста на рынке кредитования сегодня являются не ипотека и автокредитование, а именно необеспеченные кредиты, когда средства выдаются гражданам без залога», — сказал Ордов.

По его мнению, банкам гораздо выгоднее выдавать потребкредиты, чем кредитовать реальных участников экономики.

Ранее, как передавал «Интерфакс», Кудрин заявил, что рост потребительского кредитования связан не только с увеличением закредитованности россиян или рефинансированием имеющихся долгов, но и с ростом количества граждан, которые берут в долг впервые, и «пузыря» на этом рынке нет.

1 июля замминистра финансов России Алексей Моисеев сказал, что долговая нагрузка россиян переходит критический уровень.