Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год

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Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год
  • © sf_press / Flickr

Доходы бюджета в 2019 году, в соответствии с документом, увеличиваются на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.

Однако по отношению к ВВП доходы снижаются с 18,9% до 18,5%, расходы — с 17% до 16,8%.

Профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд рублей и составит 1,88 трлн.

В середине июня Министерство финансов России сообщило о профиците федерального бюджета за январь — май 2019 года. Доходы бюджета за отчётный период составили 7,865 трлн рублей, а расходы — 6,716 трлн рублей.

Ранее комиссия правительства России по бюджетным проектировкам одобрила основные характеристики федерального бюджета на 2020—2022 годы.

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