Комиссия одобрила основные характеристики бюджета на 2020—2022 годы

Комиссия правительства России по бюджетным проектировкам одобрила основные характеристики федерального бюджета на 2020—2022 годы.

«Правительственная комиссия приняла за основу основные характеристики федерального бюджета: доходы федерального бюджета на 2020 год в размере 20,333 трлн рублей, расходы — 18,998 трлн рублей и профицит — 1,335 трлн рублей», — говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Отмечается, что в 2021 году доходы федерального бюджета составят 20,970 трлн рублей, расходы — 20,043 трлн рублей, профицит — 0,927 трлн рублей.

На 2022 год доходы федерального бюджета определены на уровне 21,772 трлн рублей, расходы — 21,172 трлн рублей, профицит — 0,6 трлн рублей.

Ранее Министерство финансов России сообщило о профиците федерального бюджета за январь — май 2019 года.