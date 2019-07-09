Ростовская область заключила контракты на сумму более миллиарда рублей в рамках выставки «Иннопром»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заключил контракты на сумму более миллиарда рублей на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Благодаря подписанным соглашениям в области появятся по три ветропарка и диализных центра, а также завод по производству гондол для ветроустановок.

Кроме того, Голубев провёл встречу с президентом «Объединённой судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым. Выпуск крупнотоннажных судов — новая тема для региона, и местные представители отрасли заинтересованы в полном оснащении или дооснащении корпусов выпущенных ими судов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рассказали о соглашениях, которые планируется подписать в рамках форума «Иннопром».