В Крыму рассказали об экспорте сельхозпродукции в 2019 году

В Министерстве сельского хозяйства Крыма рассказали об экспорте продукции регионального агропромышленного комплекса.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным таможенной статистики, с 1 января по 4 июля 2019 года экспорт продукции АПК из Республики Крым, с учётом собственного производства и перевалки, составил более $7 млн», — заявил глава министерства Андрей Рюмшин.

По его словам, это значит, что плановое годовое значение выполнено на 176%.

Ранее «Невские новости» сообщали, что внешнеторговый оборот Новгородской области в I квартале 2019 года превысил $554 млн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.