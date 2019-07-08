В Крыму рассказали об экспорте сельхозпродукции в 2019 году

Короткая ссылка
В Министерстве сельского хозяйства Крыма рассказали об экспорте продукции регионального агропромышленного комплекса.
В Крыму рассказали об экспорте сельхозпродукции в 2019 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным таможенной статистики, с 1 января по 4 июля 2019 года экспорт продукции АПК из Республики Крым, с учётом собственного производства и перевалки, составил более $7 млн», — заявил глава министерства Андрей Рюмшин.

По его словам, это значит, что плановое годовое значение выполнено на 176%.

Ранее «Невские новости» сообщали, что внешнеторговый оборот Новгородской области в I квартале 2019 года превысил $554 млн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить