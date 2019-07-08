В Крыму рассказали об экспорте сельхозпродукции в 2019 году
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По данным таможенной статистики, с 1 января по 4 июля 2019 года экспорт продукции АПК из Республики Крым, с учётом собственного производства и перевалки, составил более $7 млн», — заявил глава министерства Андрей Рюмшин.
По его словам, это значит, что плановое годовое значение выполнено на 176%.
Ранее «Невские новости» сообщали, что внешнеторговый оборот Новгородской области в I квартале 2019 года превысил $554 млн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.