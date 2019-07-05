В Волгоградской области рассказали о грантах для фермеров

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В Волгоградской области рассказали о грантах для начинающих фермеров, защитивших свои бизнес-проекты в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщают NovostiVolgograda.ru со ссылкой на Комитет сельского хозяйства.
В Волгоградской области рассказали о грантах для фермеров
  • РИА Новости

В целом 112,2 млн рублей получат 47 фермеров из 15 районов. Их предложения одобрила конкурсная комиссия. Изначально заявки подавали 99 участников.

По информации пресс-службы региональной администрации, за последние пять лет поддержку из областного бюджета получили около 400 фермеров и кооперативов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на получение грантов с целью поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм.

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