В Волгоградской области рассказали о грантах для фермеров

В Волгоградской области рассказали о грантах для начинающих фермеров, защитивших свои бизнес-проекты в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщают NovostiVolgograda.ru со ссылкой на Комитет сельского хозяйства.

В целом 112,2 млн рублей получат 47 фермеров из 15 районов. Их предложения одобрила конкурсная комиссия. Изначально заявки подавали 99 участников.

По информации пресс-службы региональной администрации, за последние пять лет поддержку из областного бюджета получили около 400 фермеров и кооперативов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на получение грантов с целью поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм.