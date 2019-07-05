Увеличен рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море

Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству приняло решение увеличить более чем вдвое рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Откорректированы объёмы рекомендованной добычи (вылова) креветок черноморских в Чёрном море в 2019 году в сторону увеличения на 124,8 тонн — со 120 до 244,8 тонны», — заявили в Департаменте сельского хозяйства Севастополя.

В 2018 году показатель составлял около 100 тонн. В сентябре, когда он был исчерпан, Минсельхоз ввёл запрет на ловлю данного биоресурса — как в промышленных объёмах, так и для любителей.

Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году увеличила объём производства красной икры в 1,7 раза — до 22,2 тыс. тонн.