Увеличен рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море

Короткая ссылка
Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству приняло решение увеличить более чем вдвое рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Увеличен рекомендованный объём добычи креветок в Чёрном море
  • РИА Новости

«Откорректированы объёмы рекомендованной добычи (вылова) креветок черноморских в Чёрном море в 2019 году в сторону увеличения на 124,8 тонн — со 120 до 244,8 тонны», — заявили в Департаменте сельского хозяйства Севастополя.

В 2018 году показатель составлял около 100 тонн. В сентябре, когда он был исчерпан, Минсельхоз ввёл запрет на ловлю данного биоресурса — как в промышленных объёмах, так и для любителей.

Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году увеличила объём производства красной икры в 1,7 раза — до 22,2 тыс. тонн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить