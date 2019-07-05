В Крыму начался сбор персиков ранних сортов

Крымские аграрии начали сбор персиков ранних сортов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

«К уборке приступили предприятия Бахчисарайского и Джанкойского районов. Сезон сбора персиков, в зависимости от сорта, продлится до сентября — октября», — заявил он.

Как отметил Рюмшин, в 2018 году валовой сбор персиков превысил 5000 тонн, а в 2019-м есть все предпосылки превзойти прошлогодние показатели.

Общая площадь персиковых садов в республике достигает 1,3 тыс. га.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на получение грантов с целью поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм.