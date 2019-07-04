Эксперт оценил вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

Короткая ссылка
Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.
Эксперт оценил вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
  • ©Anton Belitsky/Russian Look
  • globallookpress.com

Как считает эксперт, с учётом падения инфляции вероятность того, что Банк России примет магистральное решение о снижении ключевой ставки, заметно возросла.

По словам Хестанова, условия выглядят достаточно благоприятными.

«Всё это говорит о стабильной ситуации в российской экономике», — добавил он.

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.

При этом регулятор допустил возможность ещё двух понижений до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить