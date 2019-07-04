Эксперт оценил вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
- ©Anton Belitsky/Russian Look
- globallookpress.com
Как считает эксперт, с учётом падения инфляции вероятность того, что Банк России примет магистральное решение о снижении ключевой ставки, заметно возросла.
По словам Хестанова, условия выглядят достаточно благоприятными.
«Всё это говорит о стабильной ситуации в российской экономике», — добавил он.
14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
При этом регулятор допустил возможность ещё двух понижений до конца года.