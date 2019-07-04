Названы сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году

Стали известны сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».

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Это 12 — 14 февраля. Такие даты установил оргкомитет под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. «Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках форума», — заявил Козак. В 2019 году на форум побывали 8 тыс. делегатов из 65 стран. Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме обсудят цифровые технологии.