Названы сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году
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Это 12 — 14 февраля.
Такие даты установил оргкомитет под председательством вице-премьера Дмитрия Козака.
«Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках форума», — заявил Козак.
В 2019 году на форум побывали 8 тыс. делегатов из 65 стран.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме обсудят цифровые технологии.