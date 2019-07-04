Названы сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году

Короткая ссылка
Стали известны сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».
Названы сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году
  • © РИА Новости

Это 12 — 14 февраля.

Такие даты установил оргкомитет под председательством вице-премьера Дмитрия Козака.

«Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках форума», — заявил Козак.

В 2019 году на форум побывали 8 тыс. делегатов из 65 стран.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме обсудят цифровые технологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить