Эксперт прокомментировал позицию «Нафтогаза» по транзиту российского газа

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Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Эксперт прокомментировал позицию «Нафтогаза» по транзиту российского газа
  • РИА Новости

«Никаких новых соглашений с Украиной у российской стороны не существует. И пока что не видно, чтобы кто-то в Киеве спешил такие контракты заключать, поскольку на Украине идёт борьба за власть и за контроль над её властными структурами», — заявил эксперт.

По его словам, также важное значение имеет формирование нового состава Еврокомиссии, который приступит к работе 1 ноября.

Как пояснил Митрахович, пока в Брюсселе работает старый еврокабинет и именно он будет вести ближайшие переговоры по условиям транзита российского газа через Украину.

Со своей стороны, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Nation News отметил, что все стороны настаивают на том, что транзит будет, и только Киев утверждает обратное.

«Если постараться, транзита действительно не будет, но Украина просто не имеет права прерывать транзит, а «Газпром» вряд ли пойдёт на то, чтобы этот транзит перекрывать», — добавил он.

Ранее в Госдуме оценили позицию «Нафтогаза» по транзиту российского газа.

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