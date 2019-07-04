Эксперт оценил ситуацию с переговорами по газу с Украиной

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с переговорами России и Украины по поставкам газа.

«Сейчас в этой стране ведётся предвыборная кампания по формированию парламента, а всё, что связано с газом, на Украине привычно политизируется уже десятки лет. И администрация Зеленского просто перестраховывается, так как оппоненты любой ответ могут использовать против действующего президента», — считает эксперт.

По его мнению, Зеленский хочет сформировать все ветви власти и лишь потом начинать предметные переговоры с Москвой.

Эксперт добавил, что вопросов на переговорах будет много, но решить их можно при позитивном настрое сторон.

13 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем Зеленского в правительстве Андреем Герусом.