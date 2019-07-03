В Удмуртии сэкономили более 1,2 млрд рублей бюджетных средств в первом полугодии

В Удмуртии сэкономили более 1,2 млрд рублей бюджетных средств в первой половине 2019 года. Это произошло за счёт централизации закупок и постоянного мониторинга предлагаемых на рынке цен для исполнения государственных и муниципальных контрактов, передаёт ИА «Удмуртия».

Как заявили в пресс-службе главы и правительства региона, в 2018 году удалось сэкономить более 1,18 млрд рублей.

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике отмечалось, что особое внимание уделяется реализации национальных проектов.

На сэкономленные в рамках нацпроектов средства будут дополнительно закуплены медицинское оборудование и расходные материалы. Также предполагается расширить перечень товаров и услуг по другим направлениям.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае заявили о росте доходов бюджета в 2018 году.