В Удмуртии сэкономили более 1,2 млрд рублей бюджетных средств в первом полугодии

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В Удмуртии сэкономили более 1,2 млрд рублей бюджетных средств в первой половине 2019 года. Это произошло за счёт централизации закупок и постоянного мониторинга предлагаемых на рынке цен для исполнения государственных и муниципальных контрактов, передаёт ИА «Удмуртия».
В Удмуртии сэкономили более 1,2 млрд рублей бюджетных средств в первом полугодии
  • Ижевск / © Wikimedia commons

Как заявили в пресс-службе главы и правительства региона, в 2018 году удалось сэкономить более 1,18 млрд рублей.

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике отмечалось, что особое внимание уделяется реализации национальных проектов.

На сэкономленные в рамках нацпроектов средства будут дополнительно закуплены медицинское оборудование и расходные материалы. Также предполагается расширить перечень товаров и услуг по другим направлениям.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае заявили о росте доходов бюджета в 2018 году.

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