В Краснодарском крае заявили о росте доходов бюджета в 2018 году

Председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провёл парламентские слушания по проектам законов об исполнении регионального бюджета за 2018 год и об исполнении бюджета территориального фонда ОМС за 2018 год.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

Как рассказал министр финансов региона Сергей Максименко, доходы бюджета в прошлом году составили почти 251 млрд рублей (106,5% к уровню 2017 года). Расходы оцениваются примерно в 235 млрд рублей.

Со своей стороны, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Надежда Губриева заявила, что за 2018 год общий объём доходов достиг 61,6 млрд рублей. По её словам, отмечен прирост 22,7% по сравнению с 2017 годом, расходы составили 61 млрд рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму заявили о росте собственных доходов бюджета более чем на 2 млрд рублей с начала года.