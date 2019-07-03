В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.
В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки
  • РИА Новости

«За 2018 год объём торговли с Африканским континентом увеличился на 17,2% по сравнению с 2017 годом и составил $20,4 млрд. Это хороший показатель, но этого, конечно, недостаточно, учитывая наши отношения и возможности», — сказал он на пленарном заседании парламентской конференции «Россия — Африка».

Володин также предложил содействовать развитию взаимодействия между российскими и африканскими бизнесменами, передаёт ФАН.

«Приоритетом межпарламентской работы должна стать поддержка совместных бизнес-проектов и сближение законодательства в сфере защиты инвестиций, государственных гарантий», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель-Алем на полях международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить