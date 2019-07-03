В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.

«За 2018 год объём торговли с Африканским континентом увеличился на 17,2% по сравнению с 2017 годом и составил $20,4 млрд. Это хороший показатель, но этого, конечно, недостаточно, учитывая наши отношения и возможности», — сказал он на пленарном заседании парламентской конференции «Россия — Африка».

Володин также предложил содействовать развитию взаимодействия между российскими и африканскими бизнесменами, передаёт ФАН.

«Приоритетом межпарламентской работы должна стать поддержка совместных бизнес-проектов и сближение законодательства в сфере защиты инвестиций, государственных гарантий», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель-Алем на полях международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.