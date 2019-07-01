Эксперт оценил вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов в России
- РИА Новости
«Новые правила серьёзно ужесточают деятельность микрофинансовых организаций в России», — сказал эксперт.
По его словам, государство поставило целью вывести эту отрасль из тени три года назад и с тех пор поэтапно и неуклонно движется к решению поставленной задачи.
Как отметил Щелканов, условия работы на рынке должны быть прозрачными и понятными.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев прокомментировал вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов в России.