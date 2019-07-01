Эксперт оценил вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов в России

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Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вступление в силу новых ограничений предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.
Эксперт оценил вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов в России
  • РИА Новости

«Новые правила серьёзно ужесточают деятельность микрофинансовых организаций в России», — сказал эксперт.

По его словам, государство поставило целью вывести эту отрасль из тени три года назад и с тех пор поэтапно и неуклонно движется к решению поставленной задачи.

Как отметил Щелканов, условия работы на рынке должны быть прозрачными и понятными.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев прокомментировал вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов в России.

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