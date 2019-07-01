Эксперт прокомментировал вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов в России

Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев в беседе с радио Sputnik прокомментировал вступление в силу новых ограничений предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.

«Такое ограничение по процентам, по условиям выдачи и по предельным суммам нужно, чтобы люди не попадали в кредитную ловушку. Это административный метод, но необходимый», — заявил он.

По его мнению, граждане станут вести себя рациональнее, а микрокредитные организации уменьшат свои аппетиты.

Со своей стороны, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что новые правила сделают население более защищённым от попадания в долговую яму.

Дальнейшее ужесточение правил работы микрофинансовых организаций произойдёт с 1 января 2020 года.