ЦБ намерен разрешить банкам оценивать риск корпоративных кредитов на основе нового подхода
- РИА Новости
По его словам, такое решение принято, чтобы дать банкам более правильную оценку риска корпоративных заёмщиков, в первую очередь крупных.
«Они имеют, как правило, хорошую кредитоспособность и, главное, большой аппетит к получению кредитов. Для них коэффициент риска будет, как мы рассчитываем, снижен на треть, со 100% до 65%», — заявил он.
Как пояснил Лобанов, у таких компаний должно быть хорошее финансовое положение и обращающиеся на бирже ценные бумаги.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов.