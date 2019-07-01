ЦБ намерен разрешить банкам оценивать риск корпоративных кредитов на основе нового подхода

Банк России намерен в начале 2020 года разрешить банкам оценивать риск кредитов корпоративным заёмщикам на основе нового подхода, не привязанного к внешним рейтингам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования ЦБ — Алексея Лобанова.

По его словам, такое решение принято, чтобы дать банкам более правильную оценку риска корпоративных заёмщиков, в первую очередь крупных.

«Они имеют, как правило, хорошую кредитоспособность и, главное, большой аппетит к получению кредитов. Для них коэффициент риска будет, как мы рассчитываем, снижен на треть, со 100% до 65%», — заявил он.

Как пояснил Лобанов, у таких компаний должно быть хорошее финансовое положение и обращающиеся на бирже ценные бумаги.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов.