Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.

«Европейская комиссия и правительство Социалистической Республики Вьетнам приветствуют подписание Соглашения о свободной торговле и Соглашение о защите инвестиций», — говорится в сообщении ЕК.

Ранее власти Вьетнама выступили за укрепление экономических связей с Россией, в том числе за развитие двусторонней торговли и инвестиций.

Портал Newinform сообщал, что российский турпоток во Вьетнам вырос на 4% в первые два месяца 2019 года.