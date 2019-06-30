Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле

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Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле
  • Reuters

«Европейская комиссия и правительство Социалистической Республики Вьетнам приветствуют подписание Соглашения о свободной торговле и Соглашение о защите инвестиций», — говорится в сообщении ЕК.

Ранее власти Вьетнама выступили за укрепление экономических связей с Россией, в том числе за развитие двусторонней торговли и инвестиций.

Портал Newinform сообщал, что российский турпоток во Вьетнам вырос на 4% в первые два месяца 2019 года.

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