Эксперт прокомментировал сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах

Эксперт РИСИ экономист Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах.

«Вопрос перехода на национальные валюты обсуждается давно. Впервые о переходе на нацвалюты заговорили на саммите стран БРИКС ещё в 2010 году, и затем они стали постепенно внедряться в торговые отношения России и Китая», — заявил он.

По его словам, переговоры с китайской стороной в последнее время пошли гораздо более интенсивно.

Как отметил Холодков, на данный момент использование юаня и рубля выросло примерно до 17% в двусторонней торговле, которая в прошлом году достигла $107 млрд.

Эксперт прогнозирует, что в будущем эта доля продолжит расти.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах.