Миллер рассказал о встрече главы Nord Stream 2 с датским регулятором

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Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что гендиректор Nord Stream 2 AG проводит переговоры в Датском энергетическом агентстве.
Миллер рассказал о встрече главы Nord Stream 2 с датским регулятором
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Об этом сообщает РИА Новости.

Как указал Миллер, диалог идёт в конструктивном русле.

«Прямо сейчас, в текущий период времени генеральный директор Nord Stream 2 в Датском энергетическом агентстве проводит встречу, которая посвящена вопросам получения согласования со стороны датского регулятора. Та информация, которая у нас есть на текущую минуту... диалог конструктивный», — сказал он.

Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявляла, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

7 июня Миллер говорил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании составляет максимум пять недель.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

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