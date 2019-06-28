Миллер рассказал о встрече главы Nord Stream 2 с датским регулятором
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как указал Миллер, диалог идёт в конструктивном русле.
«Прямо сейчас, в текущий период времени генеральный директор Nord Stream 2 в Датском энергетическом агентстве проводит встречу, которая посвящена вопросам получения согласования со стороны датского регулятора. Та информация, которая у нас есть на текущую минуту... диалог конструктивный», — сказал он.
Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявляла, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
7 июня Миллер говорил, что реальный срок работ по строительству участка газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании составляет максимум пять недель.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.