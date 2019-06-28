В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

В документе отмечается, что данное явление поддержит рост российской экономики в долгосрочном периоде.

«Потребительское кредитование до настоящего времени способствовало росту потребления и ВВП. Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведёт к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочном периоде», — указывается в докладе.

Ранее первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз относительно долговой нагрузки россиян в 2019 году.

В апреле «Известия» сообщили, что в январе — марте 2019 года количество долгов россиян с просрочкой более трёх месяцев достигло 13,3 млн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го.