Россия продлила нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России, размещённое на официальном портале правовой информации.
«Заменить в приложении к постановлению правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года №736 «О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова»... в сноске слова «до 30 июня 2019 года» словами «до 31 декабря 2019 года», — указывается в документе.
Отмечается, что в постановлении речь идёт, в частности, об овощах, фруктах и вине.
Ранее молдавский лидер Игорь Додон заявил, что правительство страны будет строить взвешенные отношения с Россией.