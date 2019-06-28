Россия продлила нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии

Российские власти продлили до конца 2019 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России, размещённое на официальном портале правовой информации.

«Заменить в приложении к постановлению правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года №736 «О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова»... в сноске слова «до 30 июня 2019 года» словами «до 31 декабря 2019 года», — указывается в документе.

Отмечается, что в постановлении речь идёт, в частности, об овощах, фруктах и вине.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон заявил, что правительство страны будет строить взвешенные отношения с Россией.