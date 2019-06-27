Эксперт рассказал о причинах укрепления курса рубля

Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский в беседе с «Российской газетой» рассказал о причинах укрепления курса рубля, особенно по отношению к доллару США.

«Во-первых, рост нефтяных котировок, вызванный обострением противостояния между Соединёнными Штатами и Ираном», — заявил он.

Во-вторых, по словам эксперта, надежды участников рынка на благоприятный исход переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 поддерживают спрос на высокодоходные и рисковые активы.

Третья причина, отметил Перекальский, заключается в том, что американская сторона пока не ввела свои санкции против российского госдолга.

«В-четвёртых, продолжается июньский налоговый период, что традиционно поддерживает рубль. В-пятых, участники рынка ожидают снижений ставки ФРС США и в этом году, и в следующем», — сообщил эксперт.

В целом, прогнозирует Перекальский, на этой неделе можно ожидать продолжения умеренного восстановления доллара и евро к рублю.

Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович назвал возможный курс рубля на лето.