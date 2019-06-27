Эксперт рассказал о причинах укрепления курса рубля
- Reuters
«Во-первых, рост нефтяных котировок, вызванный обострением противостояния между Соединёнными Штатами и Ираном», — заявил он.
Во-вторых, по словам эксперта, надежды участников рынка на благоприятный исход переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 поддерживают спрос на высокодоходные и рисковые активы.
Третья причина, отметил Перекальский, заключается в том, что американская сторона пока не ввела свои санкции против российского госдолга.
«В-четвёртых, продолжается июньский налоговый период, что традиционно поддерживает рубль. В-пятых, участники рынка ожидают снижений ставки ФРС США и в этом году, и в следующем», — сообщил эксперт.
В целом, прогнозирует Перекальский, на этой неделе можно ожидать продолжения умеренного восстановления доллара и евро к рублю.
Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович назвал возможный курс рубля на лето.