Эксперт назвал возможный курс рубля на лето

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович в беседе с «Российской газетой» назвал возможный курс рубля на лето.

«Курсу рубля удаётся подойти к лету сохраняя достойную стабильность. Российская валюта в течение мая продолжала демонстрировать высокий уровень толерантности почти ко всему набору внешних рисков», — сказал он.

По его мнению, летом на стороне рубля будет, в частности, нефть, а основным риском — геополитическая обстановка.

В базовом сценарии ожидается сохранение курса в широком диапазоне 64—67 рублей за доллар.

Ранее шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал о перспективах курса рубля этим летом.