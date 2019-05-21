Эксперт назвал возможный курс рубля на лето

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Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович в беседе с «Российской газетой» назвал возможный курс рубля на лето.
Эксперт назвал возможный курс рубля на лето
  • Reuters

«Курсу рубля удаётся подойти к лету сохраняя достойную стабильность. Российская валюта в течение мая продолжала демонстрировать высокий уровень толерантности почти ко всему набору внешних рисков», — сказал он.

По его мнению, летом на стороне рубля будет, в частности, нефть, а основным риском — геополитическая обстановка.

В базовом сценарии ожидается сохранение курса в широком диапазоне 64—67 рублей за доллар.

Ранее шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал о перспективах курса рубля этим летом.

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