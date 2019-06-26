В закон о бюджете Удмуртии на 2019 год внесли изменения

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В закон о бюджете Удмуртии на 2019 год внесены изменения, сообщает ИА «Удмуртия».
В закон о бюджете Удмуртии на 2019 год внесли изменения
  • РИА Новости

На сессии республиканского Госсовета доходы утверждены в размере 79 млрд 832 млн рублей, расходы — в размере 81 млрд 609 млн 927 тыс. рублей, дефицит — в размере 1 млрд 777 млн рублей.

Как заявил министр финансов региона Станислав Евдокимов, изменения направлены на обеспечение функционирования государственных и муниципальных учреждений, обеспечение мероприятий госпрограмм в III квартале, а также на продолжение реализации нацпроектов и решение социально значимых вопросов.

Доходная часть бюджета, таким образом, выросла на 2,3 млрд рублей, расходная часть увеличена почти на 3,7 млрд.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае заявили о росте доходов бюджета в 2018 году.

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