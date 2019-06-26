Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

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Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как отмечается, Наумова приняла соответствующее решение из-за «разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса».

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Он выразил уверенность, что результаты её работы послужат прочной основой для дальнейшего развития бизнеса.

До конца апреля прошлого года Наумова возглавляла «Пятёрочку», которая входит в X5 Retail Group.

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