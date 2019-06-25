На Украине не зафиксировали поступления грязной нефти в «Дружбу»

Компания «Укртранснафта» заявила, что не зафиксировала ни одного повторного случая поступления некачественной нефти в украинский участок «Дружбы» с момента возобновления транзита. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

В компании прокомментировали сообщения СМИ о том, что чешская сторона якобы приостановила приём нефти «из-за повышенного содержания хлорорганических соединений в сырьё, которое транспортируется по южной ветке «Дружбы».

«Сообщаем, что «Укртранснафта» не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений к украинскому участку нефтепровода «Дружба» и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме», — указано в заявлении.

Ранее в «Белнефтехиме» заявили, что качество нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», соответствует принятым стандартам.

В рамках уголовного дела о загрязнении нефти в «Дружбе» в Самаре были арестованы шесть человек.