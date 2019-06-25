На Украине не зафиксировали поступления грязной нефти в «Дружбу»
- РИА Новости
В компании прокомментировали сообщения СМИ о том, что чешская сторона якобы приостановила приём нефти «из-за повышенного содержания хлорорганических соединений в сырьё, которое транспортируется по южной ветке «Дружбы».
«Сообщаем, что «Укртранснафта» не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений к украинскому участку нефтепровода «Дружба» и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме», — указано в заявлении.
Ранее в «Белнефтехиме» заявили, что качество нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», соответствует принятым стандартам.
В рамках уголовного дела о загрязнении нефти в «Дружбе» в Самаре были арестованы шесть человек.