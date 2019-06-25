На деловом форуме в Башкирии подписаны соглашения на 69,5 млрд рублей

На деловом форуме в Башкирии заключено соглашений на 69,5 млрд рублей, сообщает kp.ru.

С 22 по 23 июня в Сибае проходил Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019».

«Инвестиционный сабантуй превзошёл наши ожидания по количеству участников. Если изначально мы ставили себе квоту в 500 человек, то за прошедшие месяцы подготовки её пришлось увеличить в два раза», — заявил сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета мероприятия Андрей Назаров.

По его словам, приехали почти 1,3 тыс. представителей федеральных и региональных государственных органов, предпринимателей, инвесторов, экспертов и общественных деятелей из 11 стран. Помимо России, это Австрия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Сербия, Турция, Франция.

Реализация подписанных соглашений позволит создать в регионе более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что состоялся форум регионов — партнёров Калининградской области.