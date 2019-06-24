Татарстан занял первое место по развитию малого бизнеса в ПФО
- РИА Новости
Регион лидирует по основным показателям развития МСП.
По предварительной информации, с учётом дополнительного финансирования Татарстан занимает первое место по объёму привлечённых средств из федерального бюджета по соответствующему национальному проекту.
Всего в рамках нацпроекта в республику привлекли почти 1,3 млрд рублей.
Также стало известно, что Корпорация МСП отобрала четыре перспективных инвестпроекта малого и среднего бизнеса из Ивановской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка, передаёт «Газета.Ru».
Речь идёт о проектах по развитию IT-компании, пошиву спецодежды, приобретению швейного и кабельного оборудования.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области рассказали о закупках крупнейших заказчиков у регионального бизнеса.