Татарстан занял первое место по развитию малого бизнеса в ПФО

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Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по развитию малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства экономики.
Татарстан занял первое место по развитию малого бизнеса в ПФО
  • РИА Новости

Регион лидирует по основным показателям развития МСП.

По предварительной информации, с учётом дополнительного финансирования Татарстан занимает первое место по объёму привлечённых средств из федерального бюджета по соответствующему национальному проекту.

Всего в рамках нацпроекта в республику привлекли почти 1,3 млрд рублей.

Также стало известно, что Корпорация МСП отобрала четыре перспективных инвестпроекта малого и среднего бизнеса из Ивановской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка, передаёт «Газета.Ru».

Речь идёт о проектах по развитию IT-компании, пошиву спецодежды, приобретению швейного и кабельного оборудования.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области рассказали о закупках крупнейших заказчиков у регионального бизнеса.

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