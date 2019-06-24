В Севастополе продлили срок предоставления земельных участков без конкурсных процедур

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Правительство Севастополя продлило срок предоставления земельных участков без конкурсных процедур. Льготные условия затронут организации государственных рынков и сельскохозяйственных предприятий.
В Севастополе продлили срок предоставления земельных участков без конкурсных процедур
  • РИА Новости

Соответствующее постановление городские власти утвердили на заседании, сообщает «Новый Севастополь».

«Предлагается продлить до начала 2023 года возможность предоставления земельных участков без торгов», — сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнуллин.

По его словам, срок действия постановления был до 1 января 2019 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области начали приём заявок на распределение бесплатной земли фермерам.

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