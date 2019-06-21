В Минфине ожидают ускорения темпов роста ВВП России в июне

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП в июне.
В Минфине ожидают ускорения темпов роста ВВП России в июне
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Не надо по месяцу смотреть (по показателям мая. — RT). У нас по апрелю был ВВП 1,7%, а до этого было 0,5% за квартал. Поэтому сейчас разворачиваются национальные проекты. Уверен, что темпы роста будут в следующем месяце расти», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, ранее в Минэкономразвития указали, что рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь — май составил 0,7%. При этом ведомство повысило оценку роста ВВП в апреле до 1,7% с 1,6%.

Ранее Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.

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