В Минфине ожидают ускорения темпов роста ВВП России в июне

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП в июне.

«Не надо по месяцу смотреть (по показателям мая. — RT). У нас по апрелю был ВВП 1,7%, а до этого было 0,5% за квартал. Поэтому сейчас разворачиваются национальные проекты. Уверен, что темпы роста будут в следующем месяце расти», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, ранее в Минэкономразвития указали, что рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь — май составил 0,7%. При этом ведомство повысило оценку роста ВВП в апреле до 1,7% с 1,6%.

Ранее Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.