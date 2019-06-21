Эксперт прокомментировал заявление об угрозе потери Украиной газотранспортной системы
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- РИА Новости
«Ведутся непростые переговоры по поводу продолжения транзита газа в Европу через украинскую территорию. И здесь мяч на стороне Киева. Россия сделала очень льготные предложения, была озвучена скидка. Но на Украине в экономику вмешиваются какие-то политические амбиции», — сказал Гинько.
По его словам, в такой ситуации Киев сам себе вредит, и эта неопределённость несёт большие риски для Украины.
Как считает эксперт, нужны гарантии, что Киев готов подписать договор по транзиту и обязуется поддерживать газотранспортную инфраструктуру в надлежащем состоянии.
«И в-третьих, что в будущем не возникнут какие-то политические риски, которые создадут угрозу для транзита», — добавил он.
Ранее Червоненко заявил, что в этом году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной ГТС.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.