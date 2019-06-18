Эксперт оценил заявление Тимошенко о конкуренции с Россией по поставкам газа в ЕС
- Reuters
Как считает Пикин, слова Тимошенко не имеют ничего общего с реальным положением дел.
«Для начала нужно закрыть собственные потребности, а уже только потом говорить о чём-то большем», — пояснил он.
Незадолго до заявления Тимошенко на Украине обсуждали возможность прямых закупок российского газа.
«Газпром» говорил о том, что готов продавать газ на 20% дешевле, если будет такой запрос. Это экономически выгодно обеим сторонам», — заключил эксперт.
Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал заявление Тимошенко.