Эксперт оценил заявление Тимошенко о конкуренции с Россией по поставкам газа в ЕС

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.

Как считает Пикин, слова Тимошенко не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«Для начала нужно закрыть собственные потребности, а уже только потом говорить о чём-то большем», — пояснил он.

Незадолго до заявления Тимошенко на Украине обсуждали возможность прямых закупок российского газа.

«Газпром» говорил о том, что готов продавать газ на 20% дешевле, если будет такой запрос. Это экономически выгодно обеим сторонам», — заключил эксперт.

Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал заявление Тимошенко.