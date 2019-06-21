В Нижегородской области заявили о росте экспорта сельхозпродукции на 44%

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В Нижегородской области рассказали о росте экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Нижегородской области заявили о росте экспорта сельхозпродукции на 44%
  • РИА Новости

Например, увеличены поставки масложировой, мукомольно-крупяной продукции, кондитерских и макаронных изделий, крупного рогатого скота.

В январе-апреле 2019 года предприятиями агропромышленного комплекса экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $77,1 млн, что на 44,1% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что объём экспорта продукции АПК Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца.

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