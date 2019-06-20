Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и лидеры стран Балтии, а также Польши подписали дорожную карту по рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией.

«Рассинхронизация электросетей стран Балтии из этих (российских и белорусских. — RT) систем и синхронизация с континентальной европейской сетью (CEN) является важным политическим приоритетом для достижения Энергетического союза», — говорится в отчёте ЕК.

Как отмечается, дорожную карту подписали президент Литвы, премьеры Эстонии, Латвии и Польши.

В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.