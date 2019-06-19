ФРС сохранила прогноз роста ВВП США

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила прогноз роста ВВП страны в 2019 году на уровне 2,1%, увеличив прогноз на 2020 год с 1,9% до 2%.
ФРС сохранила прогноз роста ВВП США
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

ФРС также понизила прогноз инфляции США на 2019 год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год — до 1,9% с 2%.

Ранее сообщалось, что ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

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