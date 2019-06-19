ФРС сохранила прогноз роста ВВП США

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила прогноз роста ВВП страны в 2019 году на уровне 2,1%, увеличив прогноз на 2020 год с 1,9% до 2%.

Reuters

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора. ФРС также понизила прогноз инфляции США на 2019 год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год — до 1,9% с 2%. Ранее сообщалось, что ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.