Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда

В мае нерезиденты выкупили 40% всех размещённых Минфином России ОФЗ, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.

Ранее был опубликован доклад Всемирного банка (ВБ) об экономике России, в котором сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию российской экономики в среднесрочной перспективе.

ВБ также спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.