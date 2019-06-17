Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда
- РИА Новости
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Ранее был опубликован доклад Всемирного банка (ВБ) об экономике России, в котором сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию российской экономики в среднесрочной перспективе.
ВБ также спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России.