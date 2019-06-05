Всемирный банк спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВБ под названием «Перспективы мировой экономики: рост напряжённости, спад инвестиций».

«В 2019 году темпы роста мировой экономики замедлятся ощутимее, чем ожидалось ранее, — до 2,6%, а затем в 2020 году немного повысятся и составят 2,7%», — указано в документе.

Вместе с тем во Всемирном банке считают, что темпы роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в будущем году стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых государствах останется позади.

Ранее сообщалось, что ВБ понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%.