Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ

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Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил снижение ключевой ставки Центральным банком.
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ
  • РИА Новости

«Решение ЦБ было предсказуемо, практически весь рынок, все эксперты ставили на то, что ставка будет снижена», — заявил он.

По его мнению, российский регулятор — один из немногих мировых Центробанков, который может уверенно и спокойно входить в полноценный цикл снижения процентных ставок.

«Скорее всего, снижение будет постоянным с какой-то периодичностью, так как очень хорошие макроэкономические данные позволяют российскому регулятору войти в цикл. В этом году возможно как минимум ещё одно снижение ключевой ставки», — считает Шабанов.

Как добавил эксперт, нужно смотреть, как будет меняться ситуация в геополитике и текущая экономическая реальность в России.

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.

При этом регулятор допустил возможность ещё двух понижений до конца года.

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