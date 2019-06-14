Эксперт оценил планы России и ЕС обсудить практические шаги по переходу на расчёты в рублях и евро

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik оценил планы России и ЕС создать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.

«Евро — это конкурент доллару на мировом уровне», — заявил он.

По его словам, пока евро не идёт ни в какое сравнение с долларом США в его роли в мировой экономике, но постепенно страны пытаются избавиться от сверхзависимости от американской валюты.

Ранее сообщалось, что о создании рабочей группы договорились первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил торговые отношения России и Китая и возможность расчётов двух стран в нацвалютах.