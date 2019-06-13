Российские международные резервы превысили $500 млрд

В Центробанке заявили, что международные резервы России превысили $500 млрд.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд, увеличившись за неделю на $7,5 млрд», — говорится в заявлении.

Уточняется, что увеличение произошло в основном из-за положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.