В ЦБ заявили о росте международных резервов России
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 31 мая составили $495,2 млрд, увеличившись за неделю на $3,0 млрд, или на 0,6%», — указывается в заявлении.
Отмечается, что это произошло в результате совокупного положительного влияния факторов, наиболее значимыми из которых были покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и поступления от кредитных организаций — резидентов по операциям «валютный своп».
В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.