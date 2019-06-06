В ЦБ заявили о росте международных резервов России

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Центробанк России сообщил, что международные резервы страны увеличились до $495,2 млрд.
В ЦБ заявили о росте международных резервов России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 31 мая составили $495,2 млрд, увеличившись за неделю на $3,0 млрд, или на 0,6%», — указывается в заявлении.

Отмечается, что это произошло в результате совокупного положительного влияния факторов, наиболее значимыми из которых были покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и поступления от кредитных организаций — резидентов по операциям «валютный своп».

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.

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