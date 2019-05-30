В Центробанке назвали объём международных резервов России

В Центробанке рассказали об объёмах международных резервов России.

По данным регулятора, с 17 по 24 мая международные резервы России снизились до $492,2 млрд.

«Объём международных резервов по состоянию на 24 мая составил $492,2 млрд, снизившись за неделю на $1,9 млрд, или на 0,4%, под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки», — указывается в заявлении.

Ранее Банк России раскрыл свой убыток за 2018 год.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.