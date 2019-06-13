Эксперт прокомментировал сообщения о новом инструменте банков для блокировки счетов

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки средств.

«Проверки банковских операций в России начались в 2014 году. Это тренд, который уже стал обыденностью во многих странах мира. Государства активно борются с отмыванием денег, то есть с легализацией доходов, полученных преступным путём», — заявил эксперт.

По его словам, если раньше банки обращали внимание больше на счета юрлиц, то теперь в поле их зрения попадают и операции обычных граждан.

Как отметил Щелканов, если человек работает легально, то без проблем сможет подтвердить не только происхождение имеющихся средств, но и целевое назначение платежа.

В свою очередь, экономист Сергей Григорян в беседе с Nation News выразил мнение, что если у банка есть вопросы о легитимности денег, то их нужно задавать «на входе», а не когда клиент хочет потратить эти средства.

«Понятно, что, когда вы получаете каждый месяц зарплату в 50 тыс. рублей, а вам неожиданно приходит 0,5 млн, вы должны объяснить, откуда появились деньги», — добавил он.

Ранее замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал, что у банка действительно есть право проверять своих клиентов при сомнении в легальности операций.