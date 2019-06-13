СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки счетов

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки средств. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

По их словам, кредитные организации теперь спрашивают, на что клиенты тратят снятые со счёта деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. При этом за непредоставление информации они грозят заблокировать счёт или вклад.

Подобные действия банки оправдывают «антиотмывочным законом». При этом, напоминает издание, обычно по этой норме происходит блокировка только из-за подозрительных операций. Например, за частые переводы между физическими и юридическими лицами на крупные суммы.

Также сообщается, что перечень документов для разблокировки счёта индивидуален в каждом случае. Так, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения.

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал, что право проверять своих клиентов у банка действительно есть при сомнениях в легальности операций.

Ранее сообщалось, что банкам в России могут запретить блокировать счета без веских причин.