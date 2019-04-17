СМИ: Банкам в России могут запретить блокировать счета без веских причин

Банкам в России могут запретить блокировать счета граждан и компаний без веских причин, сообщает газета «Известия» со ссылкой на поправки Минфина к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если проект утвердят, то банки больше не смогут блокировать счета, опираясь только на собственные внутренние правила идентификации серых операций. От них потребуется найти документальные свидетельства того, что операции клиента относятся к категории максимально рискованных с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.

Банки также будут обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом и Банком России о причинах отказа клиенту в проведении операций или открытии счёта. Если регуляторы посчитают, что оснований для блокировки нет, то финансовая организация должна будет разморозить счёт и дать возможность его открыть.

При этом банки обяжут предоставить по запросу клиента письменное доказательство обоснованности своих подозрений в течение пяти рабочих дней.

Как отметили в Минфине, законопроект разработан, чтобы защитить интересы добросовестных клиентов кредитных организаций.

В пресс-службе ЦБ заявили, что принимают участие в обсуждении документа.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему банки запрашивают информацию у своих клиентов при осуществлении денежных переводов с карты на карту.