Крым подписал в рамках ПМЭФ соглашений на 1,6 млрд рублей

Крым подписал в рамках Петербургского международного экономического форума соглашений на 1,6 млрд рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

На площадке ПМЭФ республика представила около 30 проектов по достижениям в рекреационной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях, а также рассказала об инвестиционных площадках.

Несколько из подписанных соглашений власти полуострова планируют реализовать в индустриальных парках.

Также достигнуты договорённости с Москвой о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием «Портала поставщиков».

Кроме того, заключено соглашение с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Ранее Пятый канал сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила значимость ПМЭФ для России.