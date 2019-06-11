Крым подписал в рамках ПМЭФ соглашений на 1,6 млрд рублей
- РИА Новости
На площадке ПМЭФ республика представила около 30 проектов по достижениям в рекреационной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях, а также рассказала об инвестиционных площадках.
Несколько из подписанных соглашений власти полуострова планируют реализовать в индустриальных парках.
Также достигнуты договорённости с Москвой о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием «Портала поставщиков».
Кроме того, заключено соглашение с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Ранее Пятый канал сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила значимость ПМЭФ для России.