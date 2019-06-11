Татарстан на ПМЭФ заключил соглашения на 75 млрд рублей

Власти Татарстана во время ПМЭФ заключили 31 соглашение на 75 млрд рублей.

Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития Талию Минуллину.

Отмечается, что основная часть суммы пойдёт на строительство «умного» завода по производству стиральных машин.

«Этот «умный» завод отличается от того, что мы называем современным производством. Потому что там технологическая оснастка совершенно другая», — сказала Минуллина.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью RT рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума — 2019.

Nation News сообщал, что в рамках культурной программы ПМЭФ провели выставку «Искусственный интеллект и диалог культур».