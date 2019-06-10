«Росконгресс» и Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития подписали соглашение

На полях Петербургского международного экономического форума председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и председатель совета директоров Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития Ван Фэн заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Из документа следует, что стороны намерены налаживать и развивать партнёрские связи между деловыми сообществами, помогать друг другу информационно и оказывать перекрёстные консалтинговые услуги.

«У наших стран огромные перспективы сотрудничества по разным направлениям. Для их реализации важны и контакты на высшем уровне, и личные встречи представителей бизнеса», — сказал Стуглев.

По его словам, в этом велика роль таких мероприятий, как ПМЭФ.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2019 рассказал в интервью RT о сферах возможного сотрудничества республики с Китаем, а также о якутских товарах, которые уже активно экспортируются в КНР.