«Росконгресс» и Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития подписали соглашение
- AFP
Из документа следует, что стороны намерены налаживать и развивать партнёрские связи между деловыми сообществами, помогать друг другу информационно и оказывать перекрёстные консалтинговые услуги.
«У наших стран огромные перспективы сотрудничества по разным направлениям. Для их реализации важны и контакты на высшем уровне, и личные встречи представителей бизнеса», — сказал Стуглев.
По его словам, в этом велика роль таких мероприятий, как ПМЭФ.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2019 рассказал в интервью RT о сферах возможного сотрудничества республики с Китаем, а также о якутских товарах, которые уже активно экспортируются в КНР.